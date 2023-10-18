Türkiye’de çeşitli etkinliklerle kutlanan Amatör Spor Haftası Menteşe Belediyesi tarafından 9-15 Ekim tarihleri arasında düzenlenen sportif faaliyetlerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında bisiklet turu, kort tenisi, masa tenisi, kadın futbolu, hamak yogası, voleybol ve karate turnuvaları düzenlendi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş amatör spor haftası etkinlikleri ile ilgili yaptığı açıklamada, “ Menteşe’de sporu sevdirmek, sporu bir yaşam biçimi haline getirmek adına önemli çalışmalarda bulunuyoruz. Amatör Spor Haftasını da Menteşe Belediyesi olarak ilçemizde düzenlediğimiz farklı etkinliklerle kutladık. Amacımız sporun birleştirici gücü ile Menteşemizde 7’den 70’e herkesin spor yapmasını sağlamak. Özellikle gençlerimizin ve çocukların spor yaparak sağlıklı bireyler olarak yetişmesi çok önemli. Bağlı oldukları kulüplerde başarılı birer sporcu olarak yetişmeleri kentte spor kültürünün gelişmesine de çok önemli katkı sağlamaktadır. Bu nokta da tüm yurtta olduğu gibi Menteşemizde de her yıl kutladığımız Amatör spor haftası etkinliklerine katılan tüm sporcuları tebrik ediyorum. Menteşe Belediyesi olarak spora olan katkılarımız artarak devam edecektir” dedi.