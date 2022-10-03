Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Amatör Spor Haftası kutlamaları çerçevesinde etkinlik düzenlendi. 25 Kasım Stadı önünde bir araya gelen sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar kortej halinde yürüyüş yaptılar.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Amatör Spor Haftası kutlamaları çerçevesinde etkinlik düzenlendi. 25 Kasım Stadı önünde bir araya gelen sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar kortej halinde yürüyüş yaptılar.

Edirne’de Amatör Spor Haftası kutlamaları renkli görüntülerle başladı. 7’den 70’e bayrağını eline alan herkes yürüyüşe katıldı. Atatürk heykeline çelenk sunumu ile başlayan etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Edirne Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın temel amacının geniş kitlelerin sporu yaşam biçimi olarak benimsemesine katkı sağlamak olduğunu söyleyen Ak, dezavantajlı gruplar dâhil, talep eden herkesin spor faaliyetlerine erişim sağlayabildiği, uluslararası şampiyonalarda çok sayıda sporcu ile derece alan, olimpiyat oyunları başta olmak üzere dünyadaki prestijli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan ve böylelikle sporun her dalında dünya çapında rekabet edebilir seviyeye ulaşmış bir ülke olmak olduğunun altını çizdi.

Etkinliğin çok güzel olduğunu söyleyen Şükrüpaşa Spor Kulübü sporcusu Asrın Başaran, spor yapmayı çok sevdiğini ve herkesin spor yapması gerektiğini belirtti.

Sporun çok faydalı olduğunu söyleyen Efe Kısaç, hem aktivite hem sağlık hem de gelecek için çok önemli olduğunu ifade etti. Halk oyunları gösterisi ise ilgiyle izlendi.