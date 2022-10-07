İskilip’te Amatör Spor Haftası, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

İskilip’te Amatör Spor Haftası, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Çorum’un İskilip ilçesinde, Amatör Spor Haftası çerçevesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi. Hacı Karani Köprüsünden ilçe merkezine kadar gerçekleştirilen yürüyüşün ardından amatör spor dallarında başarılı olan sporcular, antrenörler ve kulüp yöneticilerine başarı belgeleri takdim edildi.

Etkinlikte konuşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şevket Akkoca, “Amatör sporun gelişmesi açısından Gençlik ve Spor Bakanlığımızca bu tür faaliyetler her yıl düzenli olarak gerçekleştirilecektir. Sağlıklı bir toplumun yetişmesi amacıyla gençlerimiz sportif faaliyetlere yönlendirilecektir. Bu aşamada ilçemizde sportif etkinlikler düzenlenecektir. Güreş Sporu dalında Belediye İskilipspor Güreş Takımı sporcularının Avrupa’da ve ülkemizde almış olduğu başarılı sonuçlar bizleri onure etmiştir. Ülkemizin bayrağını göndere yükseltmişler ve İstiklal marşımızın Avrupa’da söylenmesini sağlamışlardır. Kendilerini tebrik ediyorum” dedi.

Etkinliklere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Ecer, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, İlçe Özel İdare Müdürü Erdoğan Elmas, İskilipgücü Spor Kulübü Başkanı Nihat Armutçu, Belediye İskilipspor Kulübü Teknik Sorumlusu Galip Gül, okul müdürleri ve çok sayıda sporcu katıldı.