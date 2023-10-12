Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce ’Amatör Spor Haftası’ çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. 09-15 Ekim tarihleri arasında kutlanan ’Amatör Spor Haftası’ etkinlikleri, Bayburt’ta voleybol, basketbol, futbol, hentbol, bilek güreşi, judo, tekvando, güreş, jimnastik, masa tenisi gibi sportif faaliyetlerle gerçekleştirildi.

Saray Bahçesi’nde düzenlenen, renkli görüntülere sahne olan etkinlik, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı, daha sonra günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar yapıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, Amatör Spor Haftasının amacının çocukları ve gençleri spora yönlendirmek, sporu sevdirmek, gençleri kötü alışkanlıklara karşı korumak, ruhen ve bedenen sağlıklı nesiller yetiştirmek olduğunu söyledi. Bu amaçlara ulaşmak için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak yoğun çalışmalar yürüttüklerini bildiren Köse çalışmalardan bahsederek, "İl merkezi ve ilçelerimizde olmak üzere toplam 11 spor tesisimizde, 23 farklı alanda uzman 27 antrenörle gençlerimize ve halkımıza spor hizmeti sunmaktayız. İlimizde, 43 aktif spor kulübünde toplam 6 bin 519 lisanslı sporcumuz bulunmaktadır.

Spor faaliyetlerinden yararlanan sporcularımızın sporcu kartı sayısı 4 bin 259’a ulaşmıştır. Bilek güreşi, boks, judo, bilardo, güreş, bocce branşlarından toplam 26 milli sporcuya sahibiz. Aktif kulüp sayısı toplam 46, sporcu sayısı 6 bin 619’dur. İlimizdeki tüm branşlarda lisanslı sporcu sayısı ise 10 bin 300’dür. Devletimiz var olsun, yaşasın Türk sporu. Gelin spor yapalım, spor yapmak güzeldir" ifadelerini kullandı.

Gençlerin enerjilerini olumlu yönde harcamaları için gayret içerisinde olduklarını bildiren Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü ise, Bayburt’ta spora önemli yatırımların yapıldığını kaydederek, konuşmasında şunları kaydetti: "Spor, geleceğimizin mimarı olan gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durması için çok önemli bir vesiledir. Enerjilerini olumlu yönde harcamaları için sporla ilgilenmelerini çok önemli buluyoruz. Bayburt’ta önemli spor yatırımları yapıldı, yapılmaya devam ediyor. İnşallah bu yatırımlar daha da artarak devam edecektir. Amatör spor branşlarında Bayburt’ta çok başarılı durumdayız. Sporun toplumumuz için, gençlerimiz için birleştirici bir güç olduğunu, dayanışmayı, sevgiyi teşvik ettiğini biliyoruz ve sporun gençlerimiz tarafından sevilmesi için devlet olarak elimizden gelen bütün katkıyı veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Üniversitemizle, belediyemizle, diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızla spor yatırımlarının artması için, gençlerimizin spora olan ilgisini artırmak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından programa katılan il protokol üyeleri, gösterilerini sergileyen sporcuların gösterilerini ilgiyle takip ettiler. Gençlerle birlikte top oynayan Gümrükçü, sporculara spor hayatında başarılar diledi.

Düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Spor Şube Müdürü Savaş Erel, antrenörler, sporcu öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.