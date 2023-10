Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Mersin Amatör Kulüpleri Federasyonu ile birlikte kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yaştan insanın spor yapabileceği şekilde düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl düzenlenen ’Amatör Spor Haftası’ etkinlikleri, bu yıl 9-15 Ekim tarihleri arasında yapılıyor. Etkinlik çerçevesinde Millet Bahçesi önünden başlayan yürüyüş, Silifke Caddesini takiben Cumhuriyet Meydanında son buldu. Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen çelenk sunma töreninin ardından konuşan Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından 9-15 Ekim tarihleri arasında 81 ilimizde aynı anda kutlanan Amatör Spor Haftası, bugün gerçekleştirdiğimiz açılış yürüyüşü ve çelenk sunma töreni ile başlamıştır. Her yaştan insanın spor yapması için düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasına özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla organize edilen Amatör Spor Haftası, ilimizde düzenlenecek olan faaliyetlerle kutlanmaya devam edilecektir" dedi.

"Mersinde bugün itibariyle 200 binin üzerine çıkan sporcu üyemizle birlikte her geçen gün daha da büyüyeceğiz"

Sporda amatör olunmadan profesyonelliğe geçişin mümkün olmayacağının altını çizen Demir, gençlere seslenerek; "Sevgili gençler; sizler ülkemizin geleceğisiniz. Spor yapan genç her zaman zihnini ve aklını, iri ve diri tutar. Her zaman söylüyoruz, spor yapan genç aklını, zihnini kiralamaz. Hedefimiz yediden yetmişe herkese spor yaptırmak. Mersin’de bugün itibariyle 200 binin üzerine çıkan sporcu üyemizle birlikte her geçen gün daha da büyüyeceğiz. Mersin nüfusu çok genç bir nüfus. Biz bu genç nüfusu daha da ileriye taşımak, şehrimize kazandırmak için her türlü fedakarlığı ve çalışmayı inşallah birlikte yürüteceğiz. Mustafa Kemal Atatürk’ün, ’Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim’ dediği tam da bu noktada, spor çok önemli. Ancak sporun yanında eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerini de icra etmeliyiz ki, geleceğe imza atalım. Amatör olunmadan profesyonellik olmaz. Bunu bir kez daha hatırlatarak etkinliğimizin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz 9-15 Ekim Amatör Spor Haftasını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Amatör Spor Haftası etkinlikleri hafta boyunca gerçekleştirilecek çeşitli spor müsabakaları, spor paneli ve yılın enleri ödül töreni ile sona erecek.