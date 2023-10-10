Denizli’de 09-15 Ekim 2023 tarihlerinde kutlanacak Amatör Spor Haftasının açılış programı, sporcu grupları ve protokolün katıldığı kortej yürüyüşüyle başlayıp sporcu gruplarının gösterileriyle devam etti.

Amatör Spor Haftası 09 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 17.30’da kortej yürüyüşü ile başladı. Valilik önünden 15 Temmuz Şehitler Meydanına kadar bando eşliğinde gerçekleşen yürüyüşe protokol üyeleri, sporcular, Gençlik Merkezi üyesi gençler, amatör sporcular ve spora gönül veren isimler katıldı.

Amatör Spor Haftası açılışında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, “Amatör branşlarda yeni bireylerin spora kazandırılması için tüm ekibimizle gece gündüz demeden çalışıyor; altyapıya, tesisleşmeye ve spor organizasyonlarına çok büyük önem veriyoruz.” dedi. “Amatör sporlar dün olduğu gibi bugün de bizim göz bebeğimiz, en kıymetlimizdir.” ifadelerini kullandı.

İlman, spor kulüpleri yetkililerine spor ahlakı almış bir nesil yetiştirmeyi amaç edindikleri için teşekkür etti.

Konuşmaların ardından sporcular alanda kurulan zemin üzerinde gösterilerini sundu. Etkinlikler kapsamında hafta boyunca Basketbol, Hentbol, Okçuluk ve Curling branşlarında turnuvalar, Atletizm Gençlik Koşusu gibi faaliyetlerin yapılacağı bildirildi.