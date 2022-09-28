Denizli’de, 3-9 Ekim tarihlerinde kutlanacak Amatör Spor Haftası için İl Koordinasyon Kurulu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman başkanlığında paydaş kurumlar ve yerel yönetimlerin temsilcileri ile toplandı. Amatör sporlara ilgiyi ve farkındalığı artırmak için hafta boyunca il merkezi ve ilçelerde sportif turnuva ve etkinlikler gerçekleşecek.

Denizli’de, 3-9 Ekim tarihlerinde kutlanacak Amatör Spor Haftası için İl Koordinasyon Kurulu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman başkanlığında paydaş kurumlar ve yerel yönetimlerin temsilcileri ile toplandı. Amatör sporlara ilgiyi ve farkındalığı artırmak için hafta boyunca il merkezi ve ilçelerde sportif turnuva ve etkinlikler gerçekleşecek.

Amatör sporlara ilgiyi artırmak ve dikkat çekmek için her yıl Ekim ayının ilk haftası kutlanan Amatör Spor Haftası için çalışmalar başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinesinde paydaş kurumlar ve yerel yönetimlerin desteğiyle gerçekleşecek haftanın programı da gerçekleşen toplantıların ardından netleşti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman Başkanlığında yapılan İl Koordinasyon Kurulu toplantısına ASKF Başkanı Ayşe Sarıkaya, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale ve Merkezefendi Belediyesi temsilcileri ile paydaş kurumlardan yetkililer katıldı.

Pazartesi kortejle başlıyor

Amatör Spor Haftası 03 Ekim Pazartesi günü saat 17.30’da kortej yürüyüşü ile başlayacak. Valilik önünden 15 Temmuz Şehitler Meydanına kadar bando eşliğinde gerçekleşecek yürüyüşe protokol üyeleri, sporcular, Gençlik Merkezi üyesi gençler, amatör sporcular ve spora gönül veren isimlerin katılması bekleniyor. Yürüyüşün sonunda sporcular, hazırlanan alanda gösterilerini yapacak.

Sporla dolu bir hafta

Etkinlikler çerçevesinde hafta boyunca sportif turnuvalar, 3x3 Basketbol müsabakaları, Atletizm Yol Yarışları gibi faaliyetler gerçekleşecek. Turnuvalar çerçevesinde Atıcılık müsabakaları Merkezefendi Poligonunda, Okçuluk Yarışmaları Büyükşehir Belediye Albayrak Tesislerinde, Masa Tenisi Kınıklı Spor Salonunda, Hentbol maçları ise Hasan Güngör Spor Salonunda yapılacak.

“Amatör branşlarda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz’

Sporu tabana yaymak ve farkındalık kazandırmak için Amatör Spor Haftasının her yıl kutlandığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, yerel yönetimler ve kurumlarımız işbirliğiyle hep birlikte yapılacak aktivitelerle spora dikkat çekeceklerini, amatör spor branşlarında farkındalık oluşturmayı amaçlarını kaydetti.

Her yaştan insanın spor yaparak sağlıklı kalabilmesi ve yeni bireylerin spora kazandırılması için çalıştıklarını belirten İlman, özellikle son dönemde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesinin Denizli’ye kazandırdığı spor tesislerinde aynı anda binlerce kişinin spor yapma imkanı bulduğunu sözlerine ekledi. İlman, hafta boyunca yapılacak etkinliklere tüm sporseverleri ve amatör spora gönül verenleri davet etti.