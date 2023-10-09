Amatör Spor Haftası kutlamaları tüm Türkiye’de olduğu gibi Aydın’da da düzenlenen tören ile başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yıl ortaklaşa planlanan, her yaştan insanın spor yapması için düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası bu yıl 9-15 Ekim tarihleri arasında ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da kutlanıyor. Aydın’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenecek Amatör Spor Haftası etkinlikleri Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden düzenlenen açılış töreni ile başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, "Hepimiz biliyoruz ki tüm dünyada profesyonel sporculuğa geçişte köprü vazifesi üstlenen amatör spor faaliyetleri bir gönüllülük ve fedakarlık işidir. Amatör sporla uğraşan ve büyük fedakârlıklar gösteren sporcuları, antrenörleri, kulüp yöneticilerini ve çocuklarını spora yönlendiren tüm ebeveynleri kutluyorum. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Bilindiği gibi kişiyi fiziksel olduğu kadar psikolojik yönden geliştiren değiştiren ve bütünlük kazandıran en önemli unsurlardan birisi de spordur. Spora bu açıdan bakmak, amatörce de olsa spor olgusunu hayatımızın bir parçası yapmak sporcuyu bağımlılıklar ve bunun dışındaki kötü alışkanlıklardan da uzak tutacaktır. Gençlerimizin bugünkünden daha fazla oranda sporla buluşmasını bu alana daha çok ilgi göstermelerini canı gönülden arzu ettiğimi belirtmek istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın katkıları ve sağladığı imkanlarla, tesislerimizle çok yakın gelecekte bütün çocuklarımızın en az bir spor dalıyla ilgilendiği bir ülke olma gayesindeyiz. Bu çerçevede sporcuların ve gençlerin aktif katılımlarını teşvik etmek amacıyla bakanlığımızın hizmet anlayışı ’Sporu Tabana Yayıyoruz’ sloganına uygun şekilde her geçen gün ilimiz 17 ilçesinde tamamlanan ve devam eden sentetik sahalar, yüzme havuzu, gençlik merkezi gibi tesis yatırımları ile spora temas zemini oluşturmaya devam ediyoruz. Amatör spora, sporcularımıza, gençlerimize verdiği desteklerinden ötürü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak’a teşekkürlerimi sunar, Amatör Spor Haftası açılış törenimize iştirak eden herkesi sevgi ve saygı ile selamlıyorum" dedi.

Kortej yürüyüşü ile devam eden tören, Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen sportif etkinlikler ile son buldu.