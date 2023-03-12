Kayseri Şeker 1. Amatör Küme’de oynanan Belsinspor-Sindelhöyükspor maçında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme B Grubu’nda Belsinspor ile Sindelhöyükspor arasında oynanan karşılaşma sonrası kavga çıktı. Vali Muammer Güler Stadı’nda oynanan ve Belsinspor’un 4-2’lik galibiyeti ile sona eren karşılaşma sonrası iki takım oyuncuları arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada iki takım oyuncuları birbirlerine tekme ve yumruklarla karşılık verirken, Çevik Kuvvet ekipleri kavgaya biber gazı ve sisle müdahale ederek oyuncuları ayırdı.

Öte yandan çıkan kavgada iki takımdan da bazı oyuncular hafif şekilde yaralandı.