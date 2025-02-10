Kocaeli’de amatör ligde U-17 takımları arasında oynanan maçta kırmızı kartla oyundan ihraç edilen öfkeli futbolcu maçtan sonra hakeme bıçakla saldırdı. Hafif yara alan hakem hastaneye kaldırılırken öfkeli sporcu polis merkezine götürüldü

Kocaeli’de spor sahalarında görülmesi istenmeyen bir olay yaşandı. Hakemin kendisini oyundan atmasına öfkelenen genç futbolcu maçtan sonra hakeme bıçakla saldırdı. Kocaeli U-17 Ligi’nde 8 takımın yarıştığı K grubunda 3 haftada birer galibiyet alarak aynı puanda bulunan Çerkesli Spor ile Çayırova Gümüşspor arasında Şehit Nihat Karadaş Stadı’nda oynanan müsabakada orta hakem Ersin Demiröz, yardımcı hakemler; Hakan Baş ve Muhammet Emin Açıkel görev aldı. Karşılaşma içinde Çayırova Gümüşspor oyuncusu kırmızı kartla oyundan atıldı. Maç ev sahibi takımın 5-1’lik galibiyetiyle sona erdi.

Oyundan atıldı fakat müsabakayı tellerin ardından takip etti

Maçın ardından sporcular, yöneticiler ve hakemler soyunma odasına yöneldi. Bu esnada sahadan atılan ancak tellerin ardından maçı takip eden tepkili futbolcu Ç., soyunma odalarının olduğu bölüme yöneldi ve bir anda hakemin üzerine atladı. Elindeki bıçağı birkaç kez sallayan ve hakemi sırtından yaralayan öfkeli futbolcuyu rakip takımın sporcu velileri engelledi. Olay esnasında gürültüyle durumu fark eden diğer oyuncular ve yöneticiler de duruma müdahale etti. Aldığı bıçak darbesinin hayati tehlikeye neden olmadığı, saldırıdan sıyrıkla kurtulduğu, aynı zamanda bekçi olduğu öğrenilen hakem Ersin Demiröz ise hastaneye kaldırıldı. Hakem, tedavisinin ardından taburcu edildi. Öfkeli sporcu ise polis tarafından alınarak polis merkezine götürüldü. Sporcunun antrenörü ve yöneticileri de ne olduğunu anlamadıklarını, şaşkınlık içinde olduklarını ifade edip üzüntülerini dile getirdi.

Hakemler derneği açıklama yaptı

Yaşanan kesici aletle yaralama olayının ardından Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Kocaeli Şubesi’nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kocaeli’de 09.02.2025 Pazar günü oynanan Çerkesli Spor- Çayırova Gümüş Spor müsabakası sonunda Çayırova Gümüş Spor’un ihraç edilen oyuncusunun vahşi bir hisle hakemlerimize yönelik bıçaklı saldırısını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yaralanan hakemimizin sağlık durumu iyi olup hastanede tedavisi devam etmektedir. Futbol müsabakalarında yaşanmasını hiç arzu etmediğimiz bu durumların son bulması için hukuki olarak tüm süreçte hakemlerimizin yanında olduğumuzu tüm kamuoyunun bilmesini isteriz. Ayrıca bu tip davranışlarda bulunan sporcuları ve bu sporcuları teşvik eden tüm davranışları kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Şikayetçi olundu, süreci takip edecekler

İl hakem kurulu başkanı Özhan Kurt ise konunun takipçisi olduklarını, olaydan sonra yaralanan hakemlerinin hastanede tedavi sürecine başladığını ve evinde dinlendiğini, kendileri için şu an önemli olanın hakemlerinin sağlığı olduğunu belirtti. Oyundan atıldıktan sonra sporcunun nereden bulduğunu bilmedikleri bıçakla beklediğini, hakemin yanına gidince de birkaç kez bıçağı salladığını, birinin hakemlerine isabet ettiğini de sözlerine ekleyen Kurt, öfkeli sporcudan şikayetçi olduklarını, sürecin hem adli hem de idari açıdan takipçisi olacaklarının altını çizdi.