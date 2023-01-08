Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde amatör bir maçın devre arasında kimliği belirsiz kişiler deplasmana gelerek takımını yalnız bırakmayan taraftarın üzerine adeta meşale yağdırdı. Alevler arasında kalan taraftarlar ise adeta tribünde kaçacak yer aradı.

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde amatör bir maçın devre arasında kimliği belirsiz kişiler deplasmana gelerek takımını yalnız bırakmayan taraftarın üzerine adeta meşale yağdırdı. Alevler arasında kalan taraftarlar ise adeta tribünde kaçacak yer aradı.

Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig’in 14. haftasında Kilimli Belediyespor, Alaplı Belediyespor’u ağırladı. Liderlik yarışında karşılaşan iki takım arasında oynanan maçın 20. dakikasında Berkan Akdeniz’in attığı golle Kilimli Belediyespor 1-0 öne geçti. Müsabakanın ilk yarısının sona ermesiyle birlikte Alaplı Belediyespor taraftarlarının bulunduğu tribünde adeta dehşet anları yaşandı.

Kimliği belirsiz kişiler yaktıkları meşaleleri fırlatınca, taraftarların üzerine geldi. Adeta meşale yağmurunun ortasında kalan taraftarlar kaçacak yer aradı. Tribünden inerek beklemeye başlayan taraftarlardan bazıları kendilerine atılan meşaleleri alarak geri attı. Sözlü olarak devam eden tartışmaların ardından Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, tribüne gelerek taraftarları sakinleştirerek tribünlerden aşağıya indirdi. Polis ekiplerinin olaya müdahale etmesinin ardından taraftarlar yeniden tribüne çıkarak takımlarını destekledi. O anlar ise objektiflere saniye saniye yansıdı.

Kilimli Belediyespor önemli maçta rakibi Alaplı Belediyespor’u 1-0 yenerek sahadan galip ayrıldı.