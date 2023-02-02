Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu başkanlığından yapılan açıklamada, “İlimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle sahaların karla kaplı olması sebebiyle pazar günü oynanması gereken Muharrem Zeyno 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi 9. hafta karşılaşmaları sonraki haftaya kaydırıldı” denildi.

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