Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun düzenlediği toplantıda amatör liglerde karşılaşılan sorunların minimuma indirilmesi için karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun düzenlediği toplantıda amatör liglerde karşılaşılan sorunların minimuma indirilmesi için karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu bugün federasyonun salonunda toplantı düzenledi. Toplantıya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, ASKF Başkanı Ahmet Bozan, İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenlik Şube Müdürü Yusuf Onat, spor paydaşları ve süper amatör lig kulüp başkanları katıldı. Amatör liglerde karşılaşılan sorunların minimuma indirilmesi için karşılıklı istişarelerde bulunulan toplantıda kararlar alındı.

Alınan karaların şu şekilde: “Sporda şiddet kırmızı çizgimiz olmakla birlikte müsabakalarda şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu, bu konuda önleyici ve caydırıcı önlemler alınması noktasında ilgili tüm kurum ve kişilerin görevlerini daha dikkatli icra etmesi.Kulüplerimizin ve kulüpte görevli tüm unsurların, müsabakaların Fair Play çerçevesi içinde geçmesi için gerekli önlemlerin kulüp içi, saha içi ve tribünde ivedilikle alınması. Müsabakalarda görev alan tüm kurul ve kuruluşların yetkililerinin görevlerini talimat ve statüler çerçevesinde daha dikkatli yapmalarını ve sporun tüm paydaşları ile bir uyum içerisinde devam ettirmeleri. Tüm unsurların birbirine saygı duyduğu, emeğin ve dürüstlüğün öne çıktığı, mücadelelerin sadece sahada olduğu ve en önemlisi de empati yapabilen birey sayımızın artması bu güzel ve büyük ailemizin marka değerini bin kat daha arttıracaktır.”