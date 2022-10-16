Zonguldak’ta amatör ligde oynanan futbol müsabakasının bitiş düdüğüyle ortalık karıştı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı polis ve jandarma ekipleri ayırdı.

Zonguldak’ta amatör ligde oynanan futbol müsabakasının bitiş düdüğüyle ortalık karıştı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı polis ve jandarma ekipleri ayırdı.

Amatör Süper Lig’in 4. haftasında Gelikspor ile Çaycumaspor karşı karşıya geldi. 90 dakika Çaycumaspor’un 3-2’lik galibiyeti ile sona ererken maçın bitiş düdüğü ile iki takımın oyuncularının birbirine girmesiyle ortalık karıştı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı polis ve jandarma ekipleri ayırdı.

İki takımın oyuncuları güvenlik önlemleri çerçevesinde sahadan çıkarıldı.