Bunlar da ilginizi çekebilir

Zonguldak Orhan Demircan 1. Amatör Lig play-off müsabakasında Beycuma Cezaevispor ile Gökçebeyspor, Fener Sahası’nda karşı karşıya geldi. Maçın son düdüğü ile Beycuma Cezaevispor taraftarları ve oyuncuları, Gökçebeysporlu oyunculara saldırdı.

Zonguldak’ta oynanan Beycuma Cezaevispor ile Gökçebeyspor, Amatör Lig maçında saha karıştı. Olaylarda Gökçebeyspor kaleci antrenörü Ersin Aydemir yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.