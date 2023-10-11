Kayseri Süper Amatör Küme’de ilk haftada tam 6 kırmızı kart çıktı.
Kayseri Süper Amatör Küme’de 2023-2024 sezonu başladı. Geçen hafta sonu başlayan Kayseri Süper Amatör Küme’de oynanan 8 maçta toplam 30 gol atılırken, 6 kırmızı kart çıktı. 6 kırmızı kartın 2’sini kaleciler görürken, 4 kırmızı kart ise 4 oyuncu gördü.
1. hafta sonunda Kayserigücü FK’da Yakup Kocaoğlu, Kayseri Esen Metal SK’dan Mehmet Başer, Batuhan İlhan, Erciyes Esen Makina FK’dan Yunus Emre Mert, Latif Aydemir ve Kocasinan Şimşekspor’dan Ozan Efe ilk haftada kırmızı kart gören isimler oldu.