Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nün amatörlerden oluşturduğu Türk Halk Müziği Korosu, ücretsiz verdiği konser ile beğeni topladı.

Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nün amatörlerden oluşturduğu Türk Halk Müziği Korosu, ücretsiz verdiği konser ile beğeni topladı.

Amatörlerden oluşan 30 kişilik Türk Halk Müziği Korosunun Reha Yurdakul Salonunda verdiği ilk konseri büyük ilgi gördü. Salonu dolduran müzikseverler, Zeki Selçuk yönetimindeki koronun seslendirdiği türkülere eşlik etti. Koro, yurdun değişik yörelerinden 24 türkü seslendirdi.

Koronun üç ayda hazırlandığını anlatan Burhaniye Halk Eğitime Merkezi Müdürü Turan Murat Algül, “Epey senedir yapılmayan bir etkinliği Halk Eğitim Merkezi olarak yapmış olmanın gururunu yaşıyoruz. İnşallah, Burhaniye ilçesinde daha sık bu tür konserler vermeye, verdirmeye devam edeceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Müziği çok sevdiğini anlatan esnaf emeklisi Ali Sakin ise, “Müzik ruhun gıdasıdır. Ben müziği çok severim. Müzikle yaşarım. Müziği de kaçırmam. Konser olduğunu öğrenince koşa koşa geldim. Bu gibi sosyal faaliyetlerin devamını dilerim” diye konuştu.

Konseri, Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, ilçe milli eğitim şube müdürleri İzettin Zengin ve Bülent Akmeşe ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül ile yaklaşık 300 müziksever izledi.