Amasya’da hafızlık eğitim ve gençlik merkezinin inşa edilerek hizmet vermesi planlanıyor.

İl merkezine bağlı Yağmurköy’de 11 dekarlık alanda inşasına başlanan merkezin yapımını Evrensel Hafızlar Derneği (EHAD) Amasya Şubesi üstleniyor.

EHAD Amasya Şubesi Başkanı Halil İbrahim Tokmak, hafızlar diyarı şehirde gençlerin kişisel, sosyal ve manevi gelişimini desteklemeye yönelik önemli bir merkezin inşası için çalıştıklarını söyledi. Tokmak, hayırseverlerin katkılarıyla yükselecek merkezin yaklaşık iki yıl içinde hizmete girmesini planladıklarını belirtti.