TFF 3. Ligde mücadele eden Amasyaspor’da başkanlığa işadamı İbrahim Karaman seçildi.

Yeşil-beyazlı takımı destekleyenlere ve taraftarlara teşekkür eden İbrahim Karaman, “İnşallah iyi bir takım kurup hedefimiz olan üst sıralara yükselmek istiyoruz” dedi. Karaman, kulüp yönetimin olarak futbol altyapısının gelişmesi için de çaba göstereceklerini söyledi.

Karaman ve yönetim kurulu üyeleri, Amasya Valisi Mustafa Masatlı ile Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik’i de ziyaret etti. Vali Masatlı ve Başkan Çelik, kendilerine sırtında isimlerinin yazılı olduğu formalardan hediye eden Karaman ile arkadaşlarına başarılar diledi.