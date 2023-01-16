Exenpay Yeni Mersin İdman Yurdu, TFF 3 Lig 1 Grup 18 Hafta maçında deplasmanda Amasyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Puanını 40’a yükselten Kırmızı Lacivertliler, liderliğini sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonu 3 Lig 1 Grup’un 18 Hafta maçında Exenpay Yeni Mersin İdman Yurdu, deplasmanda Amasyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Amasya 12 Haziran Stadyumu’nda oynanan maçın ilk yarısı durgun başladı. İki takım da rakip kalede atak üretse de istediği golü bulmakta güçlük çekti. Onur Erdem’in uzun topunda sol kanatta topla buluşan Aslan Gök’ün ortasında kafayı vuran Abuzer Gaffar’ın şutunu rakip defans son anda çizgiden çıkardı.

Üst üste ataklarını artıran Kırmızı Lacivertliler, bu kez Tunç Murat Behram ile gole çok yaklaştı ancak top az farkla auta çıktı. İlk yarıda gol sesi çıkmayınca soyunma odasına 0- 0 eşitlikle girildi.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan temsilcimiz, 55.dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen tecrübeli golcü Tunç Murat Behram attığı golle takımını 0-1 öne geçirdi. Golden sonra büyük sevinç yaşayan Behram, taraftarına koşarak gol sevincini Kırmızı Şeytanlarla birlikte kutladı. Golden kısa bir süre kontra atağa çıkan ev sahibi skoru eşitlemeyi başardı.

Golden sonra üst üste net pozisyonlar bulan Amasyaspor, kaleci Sertaç Güzel’i geçemedi. Maçın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmayınca mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Bu skorla birlikte puanını 40’a yükselten Exenpay Yeni Mersin İdman Yurdu, 5 puan farkla liderliğini sürdürdü.

Stadyum: Mersin Stadyumu

Hakem: Hakan Aktaş, Gökhan Özkan, Fatih Pazı

Yeni Mersin İdman Yurdu: Sertaç Güzel, Özkan Zileli, Ömer Alper Tatlısu, Aslan Gök, Yusuf Yıldırım, Ferhan Evren Taygun Vurgun, Tunç Murat Behram, Onur Erdem Beytaş, Umut Aydın, Abuzer Gaffar Toplu

Yedekler: Ömer Önder, Miraç Can Doksanoğlu, Volkan Okumak, Amasyaspor FK: Taylan Arman, Cuma Üzüm, İsmail Hacıhafızoğlu, Emircan Ataş, Ethem Pülgir, Kemal Baki, Ahmet Tuncay, Emin Balcılar, Emre Işık, Fevzi Bozkuş, Mustafa Aydoğdu

Yedekler: Can Morgül, Furkan Güneş, Taha Aydın

Goller: Tunç Murat Behram (Pen) (Yeni Mersin İdman Yurdu), Abuzer Gaffar Toplu (KK) (Amasyaspor)

Sarı Kart: Ahmet Tuncay, İsmail Hacıhafızoğlu, Mustafa Aydoğdu, Can Morgül (Amasyaspor), Umut Aydın, Ömer Önder (E. Yeni Mersin İdman Yurdu)