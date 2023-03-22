Amasya’da 11 ayın sultanı Ramazan ayı mahya yakılarak karşılandı. Dualar yapılan programda önceki yıllarda tarihi Harşena Kalesi’ne çıkarak konser veren 160 yıllık belediye bandosu bu yıl depremler nedeniyle geleneğe ara verdi.

Halkın Ramazan ayını tebrik eden Amasya Vali Vekili Bekir Sıtkı Dağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşanan büyük yıkım nedeniyle bu yıl Ramazan ayı boyunca 160 yıldır Harşena Kalesi’nden iftar ve sahur vakitlerinde eğlenceli şarkılar ve marşlar seslendiren belediye bandosunun müzik çalmayacağını açıkladı. Dağ, “Eğlence programları gerçekleşmeyecek. Bando yok. Sadece top atışları yapılacak” dedi. Türkiye’nin 50 binden fazla insanın hayatını kaybettiği deprem felaketlerinin yaralarını sarmaya çalıştığına değinen Belediye Başkanvekili İbrahim Hakkı Özşen de, “Kayıplarımızın acıları içimizde. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

Yavuz Selim Meydanı’nda İl Müftüsü Durmuş Ayvaz’ın yaptırdığı duanın ardından ilahi eşliğinde “Hoşgeldin ya şehri Ramazan” yazılı mahya yakıldı. Programa, AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto ve diğer yetkililer ile vatandaşlar da katıldı. Vatandaşlar mahyanın önünde fotoğraf da çektirdi.