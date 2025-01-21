Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Teslime Çoban, 4 ayda Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendi. Çevresindekilerin ‘Yaşlandın. Okuyamazsın’ sözlerine aldırmayıp okumaya geçen Teslime Nine’ye pasta hazırlayan hocaları sevincini paylaştı.

Suluova İlçe Müftülüğüne bağlı Fatih Camii Kur’an Kursu’nda açılan kursa kayıt yaptıran 6 çocuk, 16 torunu bulunan Çoban, ilerlemiş yaşına ve çevresindekilerin ‘Yaşlandın. Okuyamazsın’ sözlerine aldırmadan 4 ay gibi kısa sürede Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenerek örnek oldu.

Kedi ve köpeğin görüntüsü soğuk havada yürekleri ısıttı Kedi ve köpeğin görüntüsü soğuk havada yürekleri ısıttı

En azimli öğrencisi olduğu kursu ara tatil dönemine giren Çoban, eğitimini evinde sürdürmeyi planlıyor.

Kaynak: iha