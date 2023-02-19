Amasya’da pazarcı esnafları, kente yerleşen depremzedelerin acılarını paylaşıp onlara kendi imkanlarınca destek olmak için sebze-meyve kampanyası başlattı. Toplanan erzakların araçlarla depremzedelerin yerleştiği evlerin kapısına kadar ulaştırılmasının ardından telefonla bilgi verildi.

Amasya’da pazarcı esnafları, kente yerleşen depremzedelerin acılarını paylaşıp onlara kendi imkanlarınca destek olmak için sebze-meyve kampanyası başlattı. Toplanan erzakların araçlarla depremzedelerin yerleştiği evlerin kapısına kadar ulaştırılmasının ardından telefonla bilgi verildi.

10 ilde büyük yıkıma ve on binlerce can kaybına yol açan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından Amasya’ya gelen 6 bine yakın depremzede evlere ve yurtlara yerleşti. Temel ihtiyaçları AFAD’ın koordinesinde Amasya Valiliği, Amasya Belediyesi, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve Amasya halkının desteğiyle sağlanıyor.

250’den fazla üyesi olan Amasya Pazarcılar Derneği de depremin ilk anından itibaren destek için harekete geçti. Toplanan yardım malzemeleri tırla deprem bölgesine ulaştırıldı. Dernek yönetimi, şehre gelen depremzedeler için de askıda, sebze, meyve kampanyası başlattı. Tüm üyeler satışa sundukları ürünlerden poşetlere doldurdu. Toplanan erzaklar araçlarla evlere ulaştırıldı. Kapı önlerine bırakılması sonrası depremzedeler telefonla bilgilendirildi.

Evlerin tespiti için bilgi sahibi olmalarının ardından harekete geçtiklerini belirten dernek başkanı Tolga Güven, “Halkımızın da desteğiyle başlattığımız askıda sebze, meyve kampanyamızla daha çok depremzede misafirlerimize ulaşacağız. Kış bittikten sonra da elimizden geldiği kadar onların yanında olacağız” dedi.

Depremzedelerin kendilerini kendi şehirlerinde gibi hissetmelerini isteyen pazarcı esnafı Süleyman Bak, “Burası Amasya değil. Artık onlar için burası Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Hatay gibi. Kendi memleketlerindeymiş gibi ilgi gösterip bu zorlu günleri aşacağız. Mutlulukların paylaştıkça artacağı, acıların ise paylaştıkça azalacağını bildiğimiz için büyük pazarcı esnafı ailesi olarak yardım için sıraya girdik” diye konuştu.

Helal kazançlarını deprem bölgesinden gelenlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan esnaf Alaaddin Pala ise “Allah onların yardımcısı olsun. Devletimiz sağ olsun. Milletimiz var olun. Bir imtihandan geçiyoruz. İnşallah atlatacağız” şeklinde konuştu.