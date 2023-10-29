Amasya’da kız çocukları Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla kamera karşısına geçerek bayrak şiirini seslendirdi.

Amasya Belediyesi Çocuk Yuvası öğrencisi kızlar, Arif Nihat Asya’nın bayrak şiirini coşkuyla seslendirerek vatan sevgilerini göz önüne serdi.

Cumhuriyet’in doğum belgesi Amasya Tamimi’nin Mustafa Kemal Paşa tarafından dünyaya ilan edildiği şehrin tarihi mekanlarından görüntülerin de aktarıldığı görsel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak belediyenin sosyal medya hesabından paylaşıldı.