Amasyalı madenci Mustafa Keten, Adıyaman’da depremin yıktığı binanın enkazından elleriyle kazarak kurtardığı ‘Oruç’ adlı kadının son durumunu merak ediyor. Çaresizce yardım bekleyen kadının ferahlaması için yüzünü yıkadığı anlarda "Seni Amasya’ya götüreceğim" sözüyle yürekleri ısıtan kahraman madenci ve ailesi köylerindeki evlerinin kapısının her zaman açık olduğunu belirterek, “Başımızın üstünde yeri var” dedi. Onunla telefon görüşmesi yapabilmek için yetkililere ve yakınlarına seslendi.

Amasyalı madenci Mustafa Keten, Adıyaman’da depremin yıktığı binanın enkazından elleriyle kazarak kurtardığı ‘Oruç’ adlı kadının son durumunu merak ediyor. Çaresizce yardım bekleyen kadının ferahlaması için yüzünü yıkadığı anlarda "Seni Amasya’ya götüreceğim" sözüyle yürekleri ısıtan kahraman madenci ve ailesi köylerindeki evlerinin kapısının her zaman açık olduğunu belirterek, “Başımızın üstünde yeri var” dedi. Onunla telefon görüşmesi yapabilmek için yetkililere ve yakınlarına seslendi.

Amasya’nın Suluova ilçesinde 16 yıldır çalıştığı kömür madenindeki vardiyadan çıkan arkadaşlarıyla birlikte askeri uçakla felaket bölgesine ulaşan evli ve 3 çocuk babası Mustafa Keten, arama-kurtarma faaliyetine katıldığı Adıyaman’da çöken binada 4 gün boyunca molozların arasında boğazına kadar gömülü halde bir kadınla karşılaşmaları üzerine seferber oldukları zorlu çalışmanın 6.5 saat sürdüğünü söyledi. Açtıkları tünelin dar olduğu için diğer arkadaşlarının ilerlemekte güçlük çektiğini vurgulayan 41 yaşındaki Keten, “Arkadaşlarımız giremedi. Zayıf olmam ilk defa burada işe yaradı. Oruç abla benden su istedi. Bu şekilde enkaz altında kalan birine su verilmemesi gerektiğini biliyorduk. Ben de ferahlatmak için yüzüne su sürdüm” diye konuştu.

“Madenciler depremin ilk gününde orada olsalardı daha çok şeyler başarırdık”

Depremde 10 binlerce insan hayatını kaybederken, yüzlerce canının kurtarılmasında seferber olanların arasında yer almanın buruk sevincini yaşayan kahraman madenci, “Madenciler depremin ilk gününde orada olsalardı daha çok şeyler başarırdık. Belki Oruç abla ve diğerleri gibi nice canlara erişebilirdik” şeklinde konuştu.

“Oruç abla ile görüşmeyi çok istiyorum”

Arama-kurtarma çalışmalarının ardından yaşadıkları Kerimoğlu köyüne dönen eşi ve madenci arkadaşlarıyla gurur duyan Aslıhan Keten de “Kurtarılma anını izlerken çok sevindim. Kömür için değil hayat kurtarmak için gittiler oraya. Keşke daha fazla insanımız çıksaydı. Oruç abla ile görüşmeyi çok istiyorum. Buraya gelmesini de arzu ederim. Kapımız açık. Başımızın üstünde yeri var” ifadelerini kullandı.