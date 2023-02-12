Depremin vurduğu illerden Adıyaman’da Amasyalı madencinin elleriyle kazdığı enkazdan kurtardığı kadının yüzünü yıkadığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Depremin vurduğu illerden Adıyaman’da Amasyalı madencinin elleriyle kazdığı enkazdan kurtardığı kadının yüzünü yıkadığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Binlerce can kaybına yol açan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremlerin yıktığı illerden Adıyaman Yeni Mahalle’de çöken bir binanın enkazında sıkışarak 4 gündür yardım bekleyen kadının imdadına Amasya’nın Suluova ilçesinden giden madenciler yetişti. Madenci Mustafa Keten, ismi Oruç olduğu öğrenilen kadının önce suyla dudaklarını ıslattı sonra da yüzünü yıkadı, ardından omuzlarına kadar gelen molozları elleriyle boşalttı.

Madencilerin uzun süren çabaları sonucu enkazdan çıkartılan depremzede kadın sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından termal battaniyeye sarılarak ambulansa taşındı.