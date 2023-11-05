Amasya’da yaşayan 77 yaşındaki İsmail Tuna, her akşam verdiği sokak konserleriyle dinleyicilerinin beğenisini kazanırken, performansıyla da yaşıtlarına taş çıkartıyor. Zeki Müren hayranı olan İsmail dede, sesini ve hareketlerini müthiş bulduğu Sibel Can ile düet sorusuna “Herhalde yapamayız, zannetmiyorum. Acemiyim” cevabını verdi.

Akşam olunca Yeşilırmak’ın kıyısındaki konser alanının yolunu tutup eline aldığı karaoke mikrofonuyla dinleyicilerine şarkı ve türküler okuyan Tuna, saz melodilerini ise ağzıyla seslendiriyor. Yaklaşık bir saat süren konserde dinleyicilerinin alkışlarıyla mutlu olan yaşlı adam, bu sayede stres attığını söyledi.

"Sibel Can ile düeti herhalde yapamayız, zannetmiyorum"

Sanat güneşi Zeki Müren hayranı olan İsmail dede, sesini ve hareketlerini müthiş bulduğu Sibel Can ile ’düet yapabilir misiniz’ sorusuna ise, "Herhalde yapamayız, zannetmiyorum. Daha henüz acemiyim. Bu işin başındayım. Çağırırsa memnuniyetle tanışmak isterim. Fakat düet içinse ön çalışma yapmamız gerekir" diye konuştu.

"Ne gözlük, ne baston dimdik ayaktayım"

Eşinin vefatı sonrasında çok sevdiği memleketinden gitmek istemediği gibi sağlığına da dikkat ettiğini anlatan 3 çocuk, 7 torun sahibi memur emeklisi Tuna, "Ne gözlük, ne baston dimdik ayaktayım. Enerjiğim, yaşantıyı seven bir kişi olarak karşınızdayım. Stres yapmıyorum. İyi sözü kalbime koyuyorum. Kötü sözü kulağımın arkasına atıyorum. Bu kadar basit" şeklinde konuştu.

Sanatçı Nurettin Karademir de, yaşıtlarına taş çıkartan arkadaşıyla gurur duyduğunu belirtti.