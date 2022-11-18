Edinilen bilgiye göre, çalıştığı inşaatta 3 metre yükseklikten boşluğa düşen evli ve 2 çocuk babası Yurteri, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haber memleketi Amasya’nın Suluova ilçesindeki ailesine verildi.

Amasyalı işçi Fatih Yurteri (36), çalışmak için gittiği Sırbistan’da inşaattan düşerek hayatını kaybetti.

Eski eşi tarafından sokak ortasında öldürülen kadın toprağa verildi

Eski eşi tarafından sokak ortasında öldürülen kadın toprağa verildi

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