Amasya’da uygulanan ’Kuru tarım alanlarında nohut yetiştiriciliği projesi’ çerçevesinde 400 çiftçiye 44,1 ton nohut tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yüzde 50 hibe desteğiyle sağlanan nohut tohumlardan 3 bin 675 dekar alanda üretimin planlandığını açıklayan Amasya Vali Vekili Bekir Sıtkı Dağ, 1,5 Milyon TL toplam tutarlı projeden faydalanan hak sahiplerine bereketli kazançlar diledi.

Mercimekten sonra kuraklık ile sıcaklığa en çok dayanan bitki olan nohudun yarı-kurak ve kurak alanlarda da ekildiğini belirten Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin de, “İlimizde kırsalda bulunan ve çeşitli sebeplerle üretim yapılmayan kuru, atıl tarım arazilerini tarıma kazandırmak ve nohut üretimini yaygınlaştırmak amacıyla 2019 - 2022 yılları arasında Tarım ve Orman Bakanlığı ve İl Özel İdaresinin katkısı ile toplam proje tutarı yaklaşık 914 bin TL olan 109 bin kilo nohut tohumu desteği bin 260 üreticimize sağlanmış olup 9 bin dekar alanda üretim gerçekleştirilmiştir” diye konuştu.