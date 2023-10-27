Amasya’da bir çiftçi tarlasına traktörle ‘Cumhuriyet’ yazısı yazarken, o anlar tesadüfen geçen helikopterdeki Mehmetçik tarafından görüntülendi. Gurur dolu görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı paylaştı.

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Merzifon’daki 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığı personeli, helikopterle arama-kurtarma görevinden dönerken heyecanlandıran bir manzarayla karşılaştı. Amasyalı bir çiftçinin traktörle Cumhuriyetin 100’üncü yılını tarlasına yazdığını gören askeri personel o anları kamerayla kaydetti.

O anları paylaşan Milli Savunma Bakanlığı, “Cumhuriyet sevgisini tarlasına yazacak kadar devlet ve millet sevdalısı çiftçimizi, yürekten selamlıyoruz” ifadelerini kullandı.