Amasya’da dün bir marketten aldıkları çiğ köfteden yemelerinin ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle 6 öğrencinin hastaneye kaldırılması sonrası bugün de 3 öğrenci yedikleri sandviç sonrası hastanelik oldu. Geçen ay da Taşova ilçesinde 370’den fazla kişi şebeke suyundan zehirlenmişti. Böylece il genelinde son bir ayda zehirlenme problemi yaşayan kişi sayısı 380’i geçti.

Amasya Lisesi’nden 3 öğrenci okula yakın marketten sandviç ve diğer içeceklerden aldı. Bir süre sonra mide bulantısı ve kusma problemi yaşayan öğrenciler ambulans çağırdı. Acil sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi Kadir Çakı Semt Polikliniğine kaldırılan 3 öğrenci tedavi altına alındı.

Bir öğrencinin yakını olan Salice Demir, “Dün 7, bugün de 3 öğrenci gıda zehirlenmesi yaşadı. Yetkililerden marketlerin denetlenmesini istiyoruz” dedi.

Geçen ay Amasya’nın Taşova ilçesinde içtikleri şebeke suyundan zehirlenen 370’den fazla kişi hastaneye kaldırılmıştı.