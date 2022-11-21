Amasya’da 3 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı kazaya karışan minibüsteki tiyatrocuların, kazadan önceki son tiyatro gösterisi ve güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, “Baş Belası” adlı tiyatro oyununu Çorum’da sahnelemelerinin ardından Samsun’a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Amasya-Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı köyü mevkiinde Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Amasya’da 3 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı kazaya karışan minibüsteki tiyatrocuların, kazadan önceki son tiyatro gösterisi ve güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, “Baş Belası” adlı tiyatro oyununu Çorum’da sahnelemelerinin ardından Samsun’a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Amasya-Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı köyü mevkiinde Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Son tiyatro gösterisinin görüntüleri ortaya çıktı

Çorum Devlet Tiyatrosu’nda sergiledikleri “Baş Belası” isimli tiyatro gösterisinin görüntüleri ortaya çıktı. Oyuncuların kameraya yansıyan görüntülerde oyuncuların ve tiyatro ekibinin araçtan inerek tiyatro salonuna gitmeleri görülüyor. Oyuncular tiyatro gösterisinin ardından salondan ayrılarak minibüse biniyor. Tiyatro gösterisi sırasında vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde ise oyuncuların gösterisi yer alıyor. Görüntülerde ayrıca kazada hayatını kaybeden Özgür Karataş’ın da salon dışında çay içtiği görüntüler de kameralara yansıdı.

Çorum’daki tiyatro gösterisini organize eden Caner Erkan, "Çok üzgünüz. Ölenlere Allah’tan rahmet yaralılara Allah’tan acil şifalar diliyorum. Şu anda ben de Amasya’ya gidiyorum" dedi.