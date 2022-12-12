Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından simit fırınlarına yönelik gramaj ve genel temizlik denetimi yapıldı.
Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından simit fırınlarına yönelik gramaj ve genel temizlik denetimi yapıldı.
Denetimlerde halk sağlığını tehdit edecek düzeyde koşullara rastlanılmazken, bu tip kontrollerin artarak devam edeceği bildirildi.
Zabıta müdürü Murat Yörükoğlu, fırın sahipleri ile çalışanlarından faaliyetlerini bu duyarlılıkla sürdürmelerini istedi.
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