Zabıta müdürü Murat Yörükoğlu, fırın sahipleri ile çalışanlarından faaliyetlerini bu duyarlılıkla sürdürmelerini istedi.

Denetimlerde halk sağlığını tehdit edecek düzeyde koşullara rastlanılmazken, bu tip kontrollerin artarak devam edeceği bildirildi.

Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından simit fırınlarına yönelik gramaj ve genel temizlik denetimi yapıldı.

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