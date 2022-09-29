Kampanyadan faydalı sonuçlar alınacağına inandığını belirten Mustafa Masatlı, Amasyalıların yaya geçitlerinin kullanımına özen gösterdiklerini söyledi. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen etkinlikte durdurulan araç sürücüleri ve vatandaşlar bilgilendirildi.

İçişleri Bakanlığının trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak amacıyla ülke genelinde eşzamanlı uyguladığı etkinlikte Vali Masatlı, Belediye Başkan Yardımcısı Celil İnce, Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve Jandarma Komutanı Albay Ayhan Aygün, 75. Yıl Borsa İstanbul Bayezıt İlkokulu önündeki yaya geçidinin çizgilerini birlikte renklendirerek yenilediler. Ardından Vali Masatlı ellerinde Türk bayrağı bulunan öğrencilerle birlikte yaya geçidinden geçti.

Amasya’da “Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu” sloganıyla uygulanan kampanyaya dikkat çekmek için Vali Mustafa Masatlı ve beraberindeki yöneticiler yaya geçidini boyadı.

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