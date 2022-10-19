Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da Giresun yönüne giden giden 34 TN 6028 plakalı yolcu otobüsü, Kayadüzü mevkiinde 52 ACJ 308 plakalı kamyon ile çarpıştı. İlk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

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