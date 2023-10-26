Amasya’da, Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak “Yerli ve Milli Ürünler Sergisi” düzenlendi.

Amasya Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organize ettiği sergi bir AVM’de açıldı. Etkinlikte Yerli ve Milli otomobil TOGG ve Amasya’nın Taşova ilçesinde meslek lisesi öğrencilerinin tasarladığı Alpaslan adlı elektrikli araç da sergilendi.

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Türkiye’nin otomobil yapma işinin yeni olmadığını söyleyerek, “Ama yaparsak en güzelini yaparız dedik ve yaptık. İşte bu birikim, bu azim buradan geliyor. Bu kadar kısa sürede ve güzel yapılmasının temelinde buradaki azim yatıyor” dedi.

Sergide, okullarda üretilen yerli ve milli ürünler, ev eşyalarından mutfak eşyalarına, giyimden teknoloji ve savunma sanayisi malzemelerine kadar birçok ürün bulunuyor.

Serginin açılışına Amasya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Arı ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Türkmen de katıldı.