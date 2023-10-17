Amasya-Tokat karayolunda tarafından yapımı tamamlanan çift tüplü tünele Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Amasyalı 15 Temmuz şehidi Ahmet Özsoy’un adı verildi.

Aydınca köyü mevkiinde hizmet vermeye başlayan bin10 metre uzunluktaki tünel ile geçmişte sürücüler ve yayaların korkulu rüyası olan bölgede trafik, can ile mal güvenliği en üst seviyeye yükseltildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından yaptırılan tünelin resmi açılışının yakın tarihte gerçekleşmesi bekleniyor.