Amasya’da yoğun kar yağışı sonrasında mahsur kaldığı Boraboy Köyü yaylasında soğuktan etkilenerek donma tehlikesi yaşayan bir vatandaşı acil sağlık ekibi kurtardı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan yardım çağrısının ardından Taşova İlçe Sağlık Müdürlüğü acil sağlık ekipleri, zorlu kış şartlarına rağmen hayat kurtarmak için seferber oldu.

Karla kaplı yolları aşan ambulans yaylaya varmayı başardı. Soğuktan etkilenen Ramazan Koçak, yapılan ilk müdahalenin ardından Taşova Devlet Hastanesine götürüldü.