Amasya’da bir besi ahırının yakınında çıkan yangında saman balyaları yanarak küle döndü. Alevler, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle etrafa yayılmadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Helvacı Mahallesinde Ramazan Tecir’e ait besi ahırının yakınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere vatandaşlar ve olay yerine gelen Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Etrafa yayılmadan söndürülen yangında yaklaşık 200 balya saman kül oldu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.