Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde yalnız yaşayan 63 yaşındaki kadına ait ev çıkan yangında tamamen yandı.

Edinilen bilgiye göre, Saray Mahallesi’nde Teslime Dursun’a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler yaklaşık bir saatte söndürülürken, tek katlı ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Alevlerden kurtulan Teslime Dursun, evinin yandığı anları üzüntüyle izledi. Polis ekipleri elektrik kablolarının alev alması sonucu çıktığı değerlendirilen yangına ilişkin inceleme başlattı.