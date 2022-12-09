Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve karayolları ekipleri geldi. Vinç, iş makinası yardımıyla yoldan kaldırıldı. Bir süre kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.

Anadili gibi işaret dili biliyor

Anadili gibi işaret dili biliyor

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan A. yönetimindeki 61 K 6401 plakalı tır, Amasya – Samsun karayolu Çeltek mevkiinde vincin yüksek olması nedeniyle geçtiği altgeçide çarptı. Savrulan vinç yola devrildi.

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