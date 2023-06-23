Amasya’da yolda giden otomobil sokaktan yola çıkan bir otomobille çarpıştı. Şans eseri yaralananın bulunmadığı kazada bir otomobil daha hasar gördü. Üç aracın çarpışma anı çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Emre Ş.’nin kullandığı 05 AE 744 plakalı otomobil, Beyazıtpaşa Mahallesi civarında sokaktan yola çıkan Şaziye G. yönetimindeki 05 BF 901 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle havalanan otomobil son anda takla atmaktan kurtuldu. Kazaya nedeniyle yol kenarında park halindeki bir otomobilde de daha hasar oluştu.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şans eseri yaralananın olmadığı kazada hasar gören araçlar çekiciye yüklenerek yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.