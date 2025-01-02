Amasya’nın Merzifon ilçesinde uyuşturucu madde sevkiyatı şüphesiyle durdurulan tırın şoförü, aracı polisin üzerine sürerek kaçtıktan sonra 500 metre ileride yakalandı. Tırın gizli bölmesinde uyuşturucu ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, batı illerinden Karadeniz bölgesine uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şüphelilere yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. İstanbul-Samsun karayolu üzerindeki Merzifon’a bağlı Sarıköy uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan R.Y. yönetimindeki tır, kovalamacaya sahne oldu. Araçtan inmesi istenen sürücü, gaza basarak tırı polislerin üzerine sürerek hızla kaçmaya çalıştı.

Yaklaşık 500 metre sonra Meray kavşağında yeniden durdurulan tırda, narkotik dedektör köpeği ’Gece’nin yardımıyla detaylı arama yapıldı. Sandık içine saklanmış halde 761,89 gram skunk, 500 adet ecstasy hap, 1,31 gram esrar, bir sustalı bıçak ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü "Uyuşturucu madde imal veya ticareti" suçlamasıyla sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonun görüntüleri basınla paylaşıldı.