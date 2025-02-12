Amasya’da olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitime 13 Şubat Perşembe günü 1 gün süreyle ara verildi.

İl genelinde etkili olan kar ve sağanağın ardından olumsuz hava şartları ile buzlanma riski üzerine yeni bir tedbir alındı.

Amasya Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve buzlanma riski nedeniyle ilimiz genelinde taşımalı eğitim hizmetinden yararlanan öğrencilerimiz için 13 Şubat Perşembe günü (yarın) 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Taşımalı eğitim sisteminden yararlanmayan tüm öğrencilerimiz için eğitim faaliyetlerine devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.