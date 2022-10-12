Basına yansıyan bir araştırmada dünyada gelecekteki 300 milyon yıl içinde ‘Amasya’ adlı yeni bir süper kıtanın oluşacağı öngörüsü, Türkiye’de aynı adı taşıyan Amasya kentinde heyecanla karşılandı.

Basına yansıyan bir araştırmada dünyada gelecekteki 300 milyon yıl içinde ‘Amasya’ adlı yeni bir süper kıtanın oluşacağı öngörüsü, Türkiye’de aynı adı taşıyan Amasya kentinde heyecanla karşılandı.

Avustralya’da yapılan bir bilimsel çalışma, Büyük Okyanus’un 300 milyon yıl sonra yok olacağını ve kıtaları Kuzey Kutbu çevresinde bulunan Amasya adlı yeni bir süper kıta oluşturmak üzere bir araya getireceğini ortaya koydu. Konuyla ilgili konuşan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “Oluşacak kıtanın adının ‘Amasya’ olacağı söyleniyor. Bu bizleri mutlu etti” dedi.

Süper kıtayı merak edenleri Yeşilırmak’ın gerdanlık gibi süslediği Anadolu’nun Venedik’i Amasya’ya davet eden Sarı, “Zaten o günleri görme şansımız yok. Kıtaların birleşmesine gerek yok. Amasya gönüllerin, sevginin birleştiği bir yer. Amasya aşıklar, yiğitler, padişahlar şehri” diye konuştu.

Amerika kıtası doğuya, Asya kıtası batıya doğru hareket ederek bir yapboz parçası gibi birleşeceği için Amasya adı verilen süper kıtanın isminin yaşadıkları kentle aynı olmasından keyif aldığını belirten emekli öğretmen Gülseren Ertopçu ise, “Dünya üzerinde çok sayıda ülke ve şehir varken bu kıtanın ismi Amasya ise eğer şehrimle gurur duydum” şeklinde konuştu.