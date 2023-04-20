Amasya’da 4 yıldır Ramazan ayı, Ramazan ve Kurban bayramları süresince içme suyu ücretsiz olarak halka sunuluyor. Diğer günlerde ise vatandaşlar suyun tonuna sadece 1 TL ödüyor.

Aylık 15 TL su faturası geldiğini belirten Pirinçci Mahallesi sakinlerinden Nurşen Özarı, “Allah’a şükür suyumuz bol. Faturayı yatırmayı unuttuğum bile oluyor. 3-4 aylığı birden ödüyorum” dedi.

Evlerinin temizliğini rahatça yapabildiklerini anlatan Elmas Civelek de, “Şimdi Akdağ’dan kaynak suyu geliyor. Eskiden 50 lira geliyordu, şimdi 15, 20 lira ödüyorum” diye konuştu.

Şamlar Mahallesi Muhtarı Yavuz Tokmak, ekmekten de ucuz olan suyun tasarruflu kullanmaya çalışıldığını söyledi.

“Vatandaşın suyuna, sabununa karışmayacaksın”

Uygulamanın mimarı ise 4 yıldır Amasya Belediye Başkanı olarak görev yaptıktan sonra MHP’den Amasya milletvekili adayı olan Mehmet Sarı. Sarı, “Akdağ’dan billur gibi suyu Amasya’mıza akıttık. Bu Amasyalının hakkıdır. Vatandaşın suyuna, sabununa karışmayacaksın. Biz de onu yaptık” şeklinde konuştu.

“Amasya teşekkürünü 14 Mayıs’ta yapmalı”

Su fiyatı çevre il ve ilçelerle karşılaştırıldığında arada büyük farklar olduğuna değinen Mehmet Sarı, “14 Mayıs seçimlerinde halkımızdan destek istiyorum. Amasya teşekkürünü 14 Mayıs’ta yapmalı. Şundan eminim. Amasya’daki hanımefendiler, ablalarım, bacılarım, kardeşlerim bu işin fevkalade farkındalar. Sandığa gönüllerini koymalarını arzu ediyorum” ifadelerini kullandı.

Öğrenci evlerinde kalan üniversite öğrencilerinden su ve doğalgaz ücreti almadıklarını da hatırlatan Sarı, Akdağ’da içme suyu hattı üzerine kurdukları hidroelektrik santralinden de Amasya Belediyesi’nin aylık 7 milyon liradan fazla gelir elde ettiğine işaret etti.