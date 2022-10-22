Sürücünün şans eseri yara almadan atlattığı kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sadettin Şahin yönetimindeki 60 SD 635 plakalı saman yüklü kamyon, Helvacı mahallesinden kent merkezine doğru seyir halindeyken çevre yolu girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kamyonda bulunan saman çuvalları yol kenarına savruldu.

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