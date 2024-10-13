Amasya’da Amasyaspor ile Balıkesirspor arasında oynanan müsabakasının son dakikalarında gerginlik yaşandı..

Futbolcular arasında yaşanan tartışmaya kapalı tribündeki seyirciler de dahil oldu. İddiaya göre 2 kişi tribünden aşağı atlayarak Balıkesirsporlu futbolcularla tartıştı. 3 futbolcunun kırmızı kart gördüğü maçın son dakikalarında yaşanan gerginlik, polisin araya girmesiyle sona erdi.

Amasyaspor, TFF 3. Lig 2. Grup’un 6. haftasında konuk ettiği Balıkesirspor’u 2-1’lik skorla mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.