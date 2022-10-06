Amasya Üniversitesi ile Amasya İl Sağlık Müdürlüğü arasında sağlık ve eğitim alanlarında işbirliği protokolü imzalandı.

Amasya Üniversitesi ile Amasya İl Sağlık Müdürlüğü arasında sağlık ve eğitim alanlarında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokole imza atan Rektör Prof. Dr. Elmacı, “Amasya İl Sağlık Müdürlüğü ile Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na kayıtlı öğrencilerimizin öğretim programında öngörülen uygulamalı ders, mesleki eğitim uygulamalarının düzenlenmesi ve sağlık kurumu yönetimi, öğretim elemanları ve öğrencilerin uygulamalı çalışmalarının koordine edilmesini amaçlamaktadır” dedi.

Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç ise, “Öğrenciler ve öğretim elemanlarının hastane çalışma şartlarının oluşturulmasına yönelik uygulama esaslarını ve ilkelerini kapsayan bu protokol hayırlı olsun” diye konuştu.

İmza programında Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meryem Çetin de yer aldı.