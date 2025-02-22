Amasya Ramazan ayının yaklaşması nedeniyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik yıl boyunca yapılan denetimlere hız verildi.

Halkın daha sağlıklı ve güvenli gıda tüketmesini sağlamak amacıyla yürütülen denetim faaliyetlerinde işletmelerin asgari teknik ve hijyenik şartlrının kontrolünün yanı sıra Ramazan ayı nedeniyle özellikle et ve et ürünleri, tatlı ürünlerinde kullanılan yağ ve şekerin ayrıca ekmek ve pide ürünlerinde kullanılan un, yumurta ile susamın mevzuata uygunluğu kontrol edildiği bildirildi.

Marketlerde farklı gıda maddelerini içeren Ramazan kolisi adıyla satışa sunulan ürünlerin etiket ve ambalaj kontrolleri yapılarak, mevzuata uygun olmayan ürün ve işletmeler hakkında gerekli yasal işlem uygulandığı belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, "Vatandaşlarımızın özellikle Ramazan ayında karşılaşacakları gıda ve gıda iş yerleri ile ilgili sorunları 174 Alo Gıda Hattına bildirmeleri denetimlerimizin daha etkin olmasını sağlayacaktır" diye konuştu.